Werkzaamheden ‘spookbrug’ Hoogeveen in oktober van start

In oktober beginnen de werkzaamheden aan de 'spookbrug' bij de Weg om de Oost in Hoogeveen. Dat is nodig want de brug heeft in het verleden voor meerdere gevaarlijke situaties gezorgd. Door haperingen van het verouderde besturingssysteem ging het brugdek soms spontaan open. Ook deden verkeerslichten en slagbomen het soms niet.

Het opknappen van de brug gaat de gemeente vier ton kosten. De renovatie had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, maar Hoogeveen heeft langer de tijd genomen om een partij te vinden die de werkzaamheden kan uitvoeren. Die is nu gevonden. "Het is heel specifiek werk, dat kunnen er niet heel veel", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Verouderd systeem

De problemen van de brug werden veroorzaakt door het beveiligingssysteem van de elektrische installatie. Dat probleem werd destijds opgelost doormiddel van een reparatie. Hoewel het systeem altijd goed is onderhouden volgens de gemeente, is het wel aan vervanging toe vanwege slijtage. Dat gaat nu gebeuren.

Zodra het vaarseizoen eindigt op 1 oktober wordt er een start gemaakt met het opknappen van de brug. In totaal duren de werkzaamheden zo'n vijf tot zes maanden. "Het is de bedoeling dat alles is afgerond voor de start van het nieuwe vaarseizoen volgend jaar."

Weg blijft begaanbaar