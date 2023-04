Emmen de boer op met lap grond voor supermarkt in Delftlanden

Niet alleen een supermarkt, maar ook andere winkels. Met de mogelijkheid om daar bovenop weer appartementen te bouwen. Om die reden gooit de gemeente Emmen een lap grond in de wijk Delftlanden in de etalage.

Marktpartijen worden opgeroepen om voor 12 mei te reageren met een bedrijfsplan voor een perceel aan de Zandzoom met een omvang van 3.245 vierkante meter. Het ontbreekt de Delftlanden als jongste wijk van Emmen nog aan de nodige voorzieningen. Op twee scholen, een dagopvang en een voorschool na, is het aanbod zo goed als nihil.

Het heeft alles te maken met de aanvankelijk vertraagde ontwikkeling van de wijk. Nadat de eerste huizen zo rond 2005 werden gebouwd, stokte de nieuwbouw. De economische crisis, gevolgd door het faillissement door projectontwikkelaar Megahome, zorgden destijds voor de vertraging.

Polsslag bleef zwak

Jarenlang bleef het bij een paar plukjes woningen verspreid over de bouwlocatie. Het maakte dat de gemeente besloot het snoeimes te zetten in de toenmalige plannen: de oorspronkelijke 3500 woningen werden teruggeschroefd naar 1600 woningen. Later besloot wethouder Jisse Otter dat aantal nog eens te halveren, want de polsslag van de toenmalige huizenmarkt bleef uitermate zwak.

Tot er zo rond 2019 sprake was van een keerpunt. De bouwkranen vonden hun weg terug naar de Delftlanden en er kwamen woningen. Nog geen twee jaar later moest de gemeente zelfs nee verkopen: alle kavels waren inmiddels verkocht of onder optie genomen. Inmiddels is er een nieuwe bestemmingsplanwijziging in de maak om nog eens 250 extra woningen mogelijk te maken.

16 meter

In het verlengde daarvan acht de gemeente het ook 'de hoogste tijd' om eindelijk werk te maken van het al langer beoogde 'winkelcentrum'. Een perceel aan de Zandzoom, pal naast openbare basisschool Delftlanden en christelijke basisschool Het Talent, werd daarvoor jaren geleden al aangewezen.

De supermarkt mag maximaal 1500 vierkante meter groot zijn, iets minder dan de helft van de beschikbare kavel. Voor de detailhandel blijft iets meer dan 900 vierkante meter over. De maximale bouwhoogte ligt op 16 meter. Boven de supermarkt en de andere winkels zijn appartementen mogelijk. Bezoekers van de winkels kunnen parkeren op een openbaar parkeerterrein naast het informatiecentrum aan de Zandzoom. Voor de bewoners van de appartementen kan dat op, in of onder het pand.

Buslijnen

Vanuit het wijkbestuur is al eens de wens geopperd voor de komst van een supermarkt naar de Delftlanden. Ook andere voorzieningen, zoals openbaar vervoer, staan op het wensenlijstje. De wijk is als enige van Emmen nog verstoken van buslijnen.

Wat wel al vaststaat is de komst van een nieuw schoolgebouw of kindcentrum, dat onderdak gaat bieden aan zowel de openbare basisschool als Het Talent. In 2023 wordt er een ontwerp opgesteld. De bouw start vervolgens in 2024 om een jaar later te worden. Het nieuwe kindcentrum komt nabij het beoogde kavel voor de supermarkt en de winkels.

Bakkerij of snackbar

De snelheid waarmee de supermarkt en andere winkels ontwikkeld gaan worden, is afhankelijk van de belangstelling, aldus projectmanager Helga Kruijdenberg van de gemeente Emmen. "Mocht er zich meerdere partijen melden, dan moet er een verkoopprocedure worden opgestart." In dat geval is het te optimistisch om nog voor dit jaar te rekenen op een concreet plan.

Volgens Kruijdenberg is er in het verleden is de gemeente door het bedrijfsleven al meer dan eens gepolst over de mogelijkheden voor een supermarkt. Nu de wijk weer een stukje wordt uitgebreid, is besloten om de boer op te gaan met de supermarktlocatie. Wat betreft de detailhandel, noemt de projectmanager een bakkerij of een snackbar als mogelijkheden.