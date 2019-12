Kerstboomgekte barst nu echt los

Kerstbomenverkoper Tina Bruggenkamp uit Bovensmilde bedacht wel een ludieke manier om haar kerstbomen aan te prijzen. In een kort kerst-outfitje sprong ze met boom en al in een zogeheten boominpakker. Het filmpje van de actie doet het heel goed op haar sociale media. "Mijn vader daagde me uit. Hij zei dat ik dit nooit zou durven. Ik deed het gewoon en het was eigenlijk hartstikke leuk", zegt Tina.

'We kunnen eindelijk los'

In Assen is het een ongeschreven regel om geen kerstbomen te verkopen tot en met het vertrek van de de goedheiligman. Maar nu de kerstman dus vrij spel heeft is de bomenverkoop in Assen ook van start gegaan. Bij het kerstbomenverkooppunt van Harco Kloots in Assen was het ondanks het slechte weer vanmiddag gezellig druk. "In Assen willen we de grote intocht van Sinterklaas niet in de weg zitten met kerstspullen. Maar nu kunnen we eigenlijk los", aldus Harco Kloots.