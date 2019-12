LTO Noord: 'Verbeteringen, maar ook tekortkomingen in nieuwe stikstofregels'

LTO Noord ziet in de voorstellen een verbetering ten opzichte van de eerder gepresenteerde (en ingetrokken) regels, maar ziet ook nog tekortkomingen. "Dit is waarvoor wij op 14 oktober naar het provinciehuis zijn gegaan", zegt bestuurder Jan Bloemerts van de boerenbelangenorganisatie.

"Ik vind dat Gedeputeerde Staten goed geluisterd hebben naar betrokkenen. Dat onze inbreng niet geheel overgenomen is, is teleurstellend. Maar ik begrijp dat er een breder speelveld is", doelt hij op onder andere de wensen van natuurorganisaties.

"Het raamwerk wordt nu gezet. Wat belangrijk is, is dat Drenthe geen extra regels bovenop landelijk beleid wil. Een grensboer die land heeft in twee provincies, krijgt in Drenthe niet opeens met extra regels te maken."

'Nog steeds onduidelijkheid'

Toch zijn er nog steeds onduidelijkheden. Boeren die stikstofrechten overnemen van een andere boer, krijgen slechts 70 procent van de rechten in handen. De overige dertig procent wordt 'gegeven aan de natuur'. Bij de toekomstige gebiedsgerichte aanpak zijn hier echter schommelingen in mogelijk. "Er blijven open eindjes", zegt Bloemerts. "Bij een Natura 2000-gebied kan het zo zijn dat het naar 10 procent wordt bijgesteld. Is er dan ook de kans dat het 50 procent wordt?", vraagt Bloemerts zich af. Die verhoging zou ongunstig zijn voor boeren die rechten overnemen in zo'n gebied. "Daar willen wij graag duidelijkheid over."

En wat als Bloemerts zelf in de schoenen van Jumelet stond, wat zou hij als eerst aanpakken? "Wat ik zou willen is dat er in gesprek wordt gegaan met knelgevallen. Het moet duidelijk worden of jonge boeren kunnen investeren. Kunnen zij een vergunning en financiering krijgen? Ga praten."

