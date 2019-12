Komst goudjakhals beïnvloedt leven inheemse dieren

"De komst van de goudjakhals heeft, net als die van de wolf, invloed op het systeem", stelt ecoloog Matthijs Jansen van waterschap Drents Overijsselse Delta. "Van de wolf is bekend dat rivieren er zelfs anders door gaan lopen. Die jaagt op rendieren en herten, die daardoor minder jonge boompjes langs rivieren eten. Daardoor moet de rivier uitwijken. Dat heb je hier natuurlijk minder", zegt hij.

De prooi van de goudjakhals

De goudjakhals jaagt voornamelijk op kleinere prooien, zoals knaagdieren. "Bij de komst van de goudjakhals zullen bijvoorbeeld konijnen veel schichtiger worden. Je ziet nu soms half tamme dieren, die gaan het dan niet redden. Populaties kunnen gezonder worden, want de zwakke dieren worden gepakt."

De jakhals maakt daarnaast gebruik van de bestaande infrastructuur van de al aanwezige dieren. "Die camera's hadden we voor andere soorten staan, voor otters bijvoorbeeld", zegt boswachter Aaldrik Pot over de cameraval die de jakhals vastlegde. "Je zet die camera's op plekken waarvan je weet dat er veel dieren langskomen, blijkbaar maakt de jakhals ook gebruik van zo'n route."

Bestrijding van de muskusrat

De goudjakhals kan ook het waterschap een handje helpen in de bestrijding van de muskusrat. Dat dier graaft vaak tunnels in dijken. "We krijgen het steeds beter onder controle, maar er zijn natuurgebieden waar vangers moeilijk bij kunnen komen. Daar kan een goudjakhals misschien wel jagen op de beesten", zegt Jansen. Mogelijk trekken de muskusratten zich ook juist verder terug uit het open landschap langs rivieren, omdat ze daar een gemakkelijke prooi vormen.

Het waterschap kan ook juist extra werkzaamheden verwachten bij de vestiging van nieuwe roofdieren. De prooien zullen sneller wisselen van leefgebieden en samen met de provincie zijn ze verantwoordelijk voor goede vluchtroutes. "Veel knaagdieren gaan op de loop via loopplanken langs het water en ecoducten. Ze zullen de veilige route kiezen, maar als die niet op orde zijn gaan ze voor gevaarlijkere alternatieven en steken ze bijvoorbeeld de snelweg over."

Drenthe is geschikt

Drenthe lijkt echter geschikt als leefgebied. "Ze hebben een relatief kleine leefruimte van één tot twintig vierkante kilometer", weet Pot uit de aanwezige literatuur. "Ze eten vooral knaagdieren, maar ook fruit en aas. Het zijn alleseters, net als vossen." Of de jakhals ook daadwerkelijk een blijvertje is, is de vraag. Het dier is al twee weken niet meer gezien. "Er moet voldoende voedsel, voldoende rust zijn en ook een partner. Voedsel is geen probleem, rust is altijd de vraag en een partner is niet meteen in de buurt", besluit de boswachter.

