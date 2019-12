Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Kerstmarkt Zuidwolde

Voor een gezellige kerstmarkt kun je zaterdag naar de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat in Zuidwolde. Er is onder meer een boekenmarkt, er zijn allerlei streekproducten te koop en er is een grand café voor een hapje en een drankje. Om 13.15 uur is het tijd voor de jaarlijkse veiling. De prijzen zijn diensten of werkzaamheden die iemand bij je thuis komt doen, zoals bijvoorbeeld lekker koken. Verder wordt om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur het toneelstuk 'Een Familieportret' opgevoerd door leden van de kerk. De markt duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Ook Borger in kerststemming

Om 12.00 uur begint in Borger zaterdag de elfde editie van de jaarlijkse kerstmarkt. Er staan zo'n zestig kramen met spullen en lekkernijen die je helemaal in de kerststemming brengen. Verder is er muziek en natuurlijk mag de kerstman niet ontbreken. Iedereen kan een rondje met hem mee op de arrenslee. De markt is te vinden het het centrum, aan de Grote Brink en de straat Achter de Brink. Kijk voor meer informatie op de website.

Pad van flonkeringen

Lichtkunstwerk Pixi is terug in de bossen bij het Boomkroonpad bij Drouwen. Je loopt een route van zo'n anderhalf uur door het bos. Vele impulslichtjes geven de route aan, waardoor een pad van flonkeringen ontstaat. Bij Pixi komen kunst, techniek en natuur samen. De route is op vrijdag- en zaterdagavond open voor publiek. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur kun je starten met de wandeling. Pixi kost 14,50 euro voor volwassenen en twee euro minder voor kinderen tot en met 12 jaar.

Lenette van Dongen

Een van de grande dames van het Nederlandse cabaret is toch wel Lenette van Dongen. Zaterdagavond staat ze met haar show Paradijskleier in het Atlas Theater in Emmen. Haar twaalfde programma laat je volgens een lovende recensie in het Algemeen Dagblad onbedaarlijk lachen. Haar verhalen worden afgewisseld met interactie met het publiek en ontroerende liedjes. De voorstelling in Emmen begint om 20.00 uur.

Kerstmarkt Ruinen

Ook in Ruinen kun je zaterdag in de kerststemming komen op de plaatselijke kerstmarkt. Tussen 14.00 en 20.00 uur kun je in het centrum struinen langs vele kraampjes van kooplieden en hobbyisten, die allerlei kerstspullen te koop hebben. Ook zijn er een activiteiten voor kinderen en een sfeervolle kerststal. Ook kun je genieten van live kerstmuziek.

Retro-futuristische instrumentale rock in Meppel

De Rotterdamse formatie Les Robots treedt zaterdagavond op bij de Muziekcoöperatie in het voormalige postkantoor aan het Zuideinde in Meppel. De groep brengt retro-futuristische instrumentale rockmuziek. Het voorprogramma wordt verzorgd door The Colour Collection uit Eindhoven. Restaurant Sukade is verantwoordelijk voor een heus pop-up-restaurant, zodat je voorafgaand aan het concert kunt genieten van een driegangenmaaltijd.

Victorian Christmas Fayre

Nog niet genoeg in de kerstsfeer? Ga dan zaterdag of zondag vanaf 11.00 uur naar De Oranjerie in Zeijen. Daar wandel je dit weekend regelrecht een oud 19e eeuws Engels stadje binnen. Er is van alles te zien en te koop, zoals brocante, kransen, oude prenten, antieke sieraden en oude kerstdecoraties. Ook kun je een poppendokter en verhalenverteller bezoeken. Daarnaast is er genoeg te eten en te drinken. Van heerlijke wijnen en bonbons tot echte Christmas pudding en chutneys.

Linde Nijland bij VanSlag

Zangeres Linde Nijland, internationaal bekend van het duo Ygdrassil, sluit zondagmiddag met haar band het muzikale jaar af bij cultuurpodium VanSlag in Borger. Nijland staat bekend om haar kristalheldere stem en brengt haar prachtige liedjes in Keltische en Americana-stijl al jarenlang in binnen- en buitenland. Muziektijdschrift Heaven noemt haar de beste folkzangeres van Nederland. Het optreden begint om 15.00 uur.

Concert Maaike Ouboter

Ook in theater De Nieuwe Kolk treedt zondagmiddag een Nederlandse zangeres op. Daar kun je kijken en luisteren naar Maaike Ouboter. Zij brak zes jaar geleden met het nummer 'Dat ik je mis' door in het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Inmiddels is haar tweede album uit en toert ze met het programma 'Voordat de tijd ons inhaalt' langs de theaters. Om 15.00 uur staat ze in Rabo Zaal in Assen.

Kerstmusical Emmer-Compascuum

In Emmer-Compascuum kun je zondagmiddag kijken naar de twaalfde zelfgeschreven kerstmusical. Zo'n zestig vrijwilligers hebben het kerstverhaal weer in een nieuw jasje gestoken. In de musical zitten prachtige live gezonden liedjes. De musical is te zien in de rooms-katholieke kerk Willehadus aan het Hoofdkanaal OZ 83.