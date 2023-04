Kunstenaar Hans Zabel: Maya Wildevuur heeft kleur gebracht in Drenthe

De telefoon staat vandaag roodgloeiend bij de Groninger Zilverkamer in Appingedam. Tot en met 25 augustus is hier de tentoonstelling Maya Wildevuur geeft zich bloot te zien. Vandaag was er extra veel belangstelling voor. Vanochtend werd bekend dat Maya Wildevuur afgelopen nacht op 78-jarige leeftijd is overleden.

Wildevuur koos zelf de titel van de tentoonstelling, omdat ze vond dat die een inkijkje in haar leven geeft. Herma Grimius initieerde de tentoonstelling. "Ik kende haar via gemeenschappelijke vrienden. Ze kwam weleens in de Groninger Zilverkamer. Ze vroeg hoe ik mijn zilver zo schoon wist te houden. Toen heb ik aangeboden om met een stel vrijwilligers bij haar langs te gaan en haar zilveren schommelbank te poetsen, maar toen vroeg ik haar wel of ik een expositie in de Groninger Zilverkamer mocht organiseren met haar kunst en haar persoonlijke spullen. En zo is het gekomen."

Meer dan bloemen

De reacties zijn heel positief. "Mensen zijn vooral verrast over de diversiteit van haar werk. Ze is veel meer dan de vrouw met de bloemen. Ze maakte aquarellen, portretten van mensen uit India."

Haar eigen doodskist, die Wildevuur jaren geleden al maakte, stond er tot vanochtend ook nog. Evenals kleding, haarwerken, bloemen, bankjes en vele kunstwerken.

Grimius was bevriend met haar. "Ze was openhartig, heel vriendelijk, gastvrij. Eigenlijk alles wat een mens behoort te bezitten, zat in haar. Ze was een heel lieve vriendin met een groot hart."

Eerste beeldentuin in het Noorden

Kunstenaar Hans Zabel werkte in de jaren '80 veel met haar samen. "Destijds had ik een expositie gemaakt met drijvende beelden toen ik Maya leerde kennen. Wij hadden allebei een kind op de vrije school in Emmen, dus dat schepte ook een band. Samen met Adri Fluitenberg hebben we toen afgesproken om met beelden aan de slag te gaan."

Een belangrijke bijdrage die Wildevuur volgens Zabel heeft geleverd aan de kunstwereld is het opzetten van een beeldentuin. "Dat was nog nergens in Nederland vertoond. Het landgoed had alles in zich om verder te ontwikkelen en dat heeft ze prachtig kunnen gebruiken. Maya was het toonbeeld van initiatief, lef hebben en er voor gaan. Maya heeft kleur gebracht in Drenthe."

Flamboyant wijf

Zabel vond haar een bijzondere persoonlijkheid. "Maya was aanvankelijk een heel bescheiden meisje, maar door haar relatie met Jan de Gans heeft ze in haar kracht kunnen groeien. Ze is van 1944 en dat is het jaar van het aapje. Dat is een vuurelement. Dat vurige zat ook in haar kleuren. Ze had een charme en nam veel mensen voor zich in. Ze was een eigenzinnige tante. Een flamboyant wijf."

Wildevuur stimuleerde hem ook in zijn werk. "Ze heeft mij geactiveerd op een bepaalde manier. Samenwerken met haar gaf een extra dimensie. Van haar heb ik veel geleerd over het inrichten van ruimte. Dat heeft mij geïnspireerd. Ik heb nog een schilderijtje met zijde van haar gekregen in 1989. Als dank voor iets. Daar staat een 'embrasse', een omhelzing op."

Eigen stijl

Harry Tupan, directeur van het Drents Museum, omschrijft haar als een unieke kunstenares."De primaire doelstelling van haar werk was kleur en dat verwerkte ze in hele florale kunstwerken. Daar heeft ze zich door de jaren heen uitstekend in ontwikkeld. Ze heeft altijd aan haar eigen pad vastgehouden en een eigen stijl gecreëerd. Vooral haar kunstwerken gemaakt van zijde sprongen er voor mij echt uit. Daar hebben we er zelf ook een van in de collectie hangen."