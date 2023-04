Robert Bast (37) uit Emmen is dakloos en woont in zijn fietscaravan

De ene video gaat over een dag uit zijn leven, de andere over hoe hij zijn afval scheidt. "In totaal hebben er nu zo'n 2000 mensen mijn filmpjes bekeken."

Bij Toolbox in het Rensenpark in Emmen is Bast dagelijks te vinden voor dagbesteding. Naast dat hij hier zijn video's monteert, helpt hij mee. "Nu ben ik bezig met het schilderen van de borden voor een festival hier in het Rensenpark. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is ook eerlijk werk, en het houdt mij van de straat en ik heb wat te doen overdag. Dan zit ik niet ergens bier te drinken", grapt Bast.

Ook vindt hij het belangrijk om Toolbox en de inlooplocatie van het Leger des Heils uit te lichten. "Die twee plekken zijn heel belangrijk voor me", zo vertelt Bast, terwijl we bij de locatie aan de Verlengde Spoorstraat zijn. Bast belt aan en wordt binnengelaten. "Hoi Robert", begroet een begeleider hem.

"Hier kom ik elke ochtend om mij even op te frissen. En hier is gratis ranja, koffie en thee. Tegen een kleine prijs kan je ook eten", legt hij uit, terwijl hij een pannenkoek pakt. Rondkomen van een zwerversinkomen van 745 euro per maand is geen vetpot. "Iedere dinsdag is het pannenkoekendag en bakt een vrijwilliger pannenkoeken. Ik kom hier dus graag op dinsdag."

'Ontdekt door de boswachter'

Open zijn over zijn situatie, vindt hij belangrijk. Vooral in deze tijd, waarin naar eigen zeggen niet iedereen meer even goed is voor de medemens. Schaamte om zijn verhaal te doen voor onze camera heeft hij dan ook niet. Toch is het leven in een fietscaravan zeker niet zijn einddoel. Volgende week moet hij namelijk weg zijn uit het bos.