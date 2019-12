Thijs Oosting verlengt bij AZ

De linkspoot kwam in de zomer van 2016 over van FC Emmen. Een jaar later maakte hij zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van AZ. In november 2018 volgde de entree in het betaald voetbal. Bij zijn eerste optreden voor Jong AZ scoorde hij direct tegen Jong PSV.

Belangrijke schakel

Dit seizoen is Oosting uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het beloftenelftal. In zestien optredens kwam hij al tot vier doelpunten en vier assists is daarmee de meest waardevolle speler van Jong AZ.

Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen en ben hier ooit gekomen omdat ik het eerste wil halen." Thijs Oosting over zijn contractverlenging

"Ik ben heel blij met dit nieuwe contract", reageert Oosting. "Twee jaar erbij, terwijl ik nog een jaar had. Daar spreekt vertrouwen uit. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij AZ. Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen en ben hier ooit gekomen omdat ik het eerste wil halen. Dat gaat de goede kant op, want afgelopen week mocht ik meetrainen met de A-selectie."

'Loopvermogen en diepgang'

"Thijs is een middenvelder met veel loopvermogen en diepgang", vertelt AZ's Directeur Voetbalzaken Max Huiberts. "Een jongen met een uitstekende trap en scorend vermogen. Hij is gretig, wil hogerop en gaat bij AZ vol voor zijn kans."