Stad & Esch voorlopige uitvalsbasis voor docenten voormalig Kunstencentrum Scala

Het was twee weken stil, maar nu lijkt er dan eindelijk een oplossing te zijn gevonden. Docenten van het voormalige Kunstencentrum Scala kunnen hun buitenschoolse kunst, muziek- en danslessen voortzetten bij scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel. Vandaag worden de eerste lessen weer gegeven.

"Afgelopen vrijdag kregen we het goede nieuws te horen. We zijn ontzettend blij en opgelucht dat we gebruik kunnen maken van het gebouw en de lokalen", vertelt hobo-docent Inge de Vries. In totaal kunnen zo'n 35 docenten uit de gemeenten Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld er terecht. Samen gaan zij verder onder het zelfstandige docentencollectief Blink.

Scala was ook actief in Hoogeveen en De Wolden. Daar vormen docenten ook samen een collectief. Ze hopen volgende week weer te beginnen met de lessen. Dat moet gaan gebeuren in Het Podium en De Tamboer.

Puzzelen

Het blijkt nog een lastige opgave om alles in goede banen te begeleiden. Op school worden de lokalen gebruikt voor de lessen, vandaag is het collectief nog druk bezig met het maken van een juiste planning. "Na half vier zijn de meeste ruimtes beschikbaar, maar sommige docenten beginnen eerder op de dag", legt De Vries uit. "Dan wordt het wel even puzzelen wie waar terecht kan. Het lijkt goed te komen."

Het nieuws dat Scala het faillissement had aangevraagd kwam hard aan bij de docenten. Wat moest er gebeuren met de leerlingen en de rest van het cursusjaar? Eén ding was in ieder geval duidelijk, het buitenschoolse cultuuraanbod moet blijven bestaan vinden de docenten. Ze kwamen met een noodplan en vormden daarom samen een collectief om alsnog les te blijven geven. Het liefste doen ze dat in het gebouw waar ze altijd hebben gezeten, De Plataan. Maar of dat straks nog kan is afwachten.