Gemeente Noordenveld stopt tijdelijk met WhatsApp

NU.nl inventariseerde bij alle Nederlandse gemeenten of zij na 1 december wel of niet gebruik blijven maken van WhatsApp. De chatdienst staat het vanaf dan namelijk niet meer toe om een externe koppeling naar een eigen communicatiesysteem te gebruiken. Voordelen daarvan waren bijvoorbeeld dat gemeenten alle sociale media op één dashboard konden beheren en met verschillende medewerkers tegelijkertijd konden reageren op inkomende berichten. Hoe gaan Drentse gemeenten met die verandering om?

Gebruik

Volgens de inventarisatie van NU.nl, maakten vijf Drentse gemeenten gebruik van WhatsApp: Noordenveld, Assen, Westerveld, Coevorden en Emmen. De rest van de gemeenten gebruikte de chatdienst niet, van de gemeente Midden-Drenthe zijn geen gegevens bekend.

Als enige gemeente in Drenthe is Noordenveld sinds 1 december tijdelijk gestopt met het gebruiken van WhatsApp. In een verklaring op de website van de gemeente staat dat 'alle gemeenten, net als bedrijven, vanaf nu een zakelijk account nodig hebben om te appen met inwoners. Voor overheidsinstellingen is die er alleen nog niet'. De gemeente hoopt op een oplossing zodat zij weer kan appen met inwoners.

Doorgaan

De gemeente Emmen is een van de Drentse gemeenten die gewoon doorgaat met het gebruik van WhatsApp. "Het bevalt ons en de inwoners goed", vertelt een woordvoerder. "We zien het als een van onze verschillende contactkanalen, naast telefoon, e-mail, Facebook, Twitter en post."

De afgelopen maand waren er bij de gemeente Emmen meer dan 270 verschillende gesprekken via WhatsApp. "Daarmee is WhatsApp van alle social media-kanalen die wij gebruiken het meestgebruikte dienstverleningskanaal", aldus de woordvoerder.

Ook Emmen had een koppeling tussen WhatsApp en een eigen communicatiesysteem op de computer, dat nu dus niet meer gebruikt mag worden. Volgens de woordvoerder geeft dat echter geen problemen, omdat de online versie van WhatsApp nog altijd op de computer werkt. "Dat typt makkelijker dan op een telefoon en geeft ons ook de mogelijkheid om de vragen in ons klantsysteem te zetten, zodat inwoners het later kunnen terugvinden in 'Mijn Loket'", vertelt de woordvoerder.

Dat het met WhatsApp Web dan niet meer mogelijk zou zijn om met verschillende medewerkers tegelijkertijd op inkomende berichten te reageren, geeft volgens de woordvoerder ook geen problemen.