Noordbargerstraat en Dordsestraat in Emmen op de schop: omwonenden sceptisch

Blokkade Meerveld

Bewoners van het Meerveld zijn ook niet helemaal gelukkig. De wijk bestaat uit rijen woningen met aan de noord- en zuidzijde een doorlopende weg. Aan de zuidzijde kan dat straks deels niet meer omdat deze deels wordt afgesloten door verkeerslussen. Enkele de noordelijke weg behoudt zijn doorlopende karakter. Volgens wijkvoorzitter Janet Veldwijk vrezen bewoners van dit wijkdeel verstopping van deze straat. "Door ouders die hun kinderen afzetten bij het daar aanwezige Drenthe College."

Of denk aan een vuilniswagen die de weg blokkeert. Voor bewoners maar ook hulpdiensten wordt dat een probleem, aldus Veldwijk. "In het verleden reed je in het geval van zo'n blokkade via het zijstraatje naar de zuidelijke weg. Maar daar kun je straks niet meer rechtdoor rijden. Bewoners vinden dat onacceptabel." Een parkeerverbod voor een helft van de noordelijke straat of een enkel bestemmingsverkeer toelaten, zijn suggesties die Veldwijk doet.

Opstelstrook

Volgens wethouder René van der Weide worden meerdere vliegen in een klap geslagen. De verouderde riolering wordt aangepakt, de kwaliteit van de straten opgekrikt en de verkeersdoorstroming en -veiligheid krijgen een oppepper. In dat laatste geval is de situatie namelijk allesbehalve ideaal. "Vooral bij het kruispunt bij de Noordbargerstraat is de opstelstrook voor afslaand verkeer zeer beperkt. Weggebruikers moeten op elkaar wachten.

Met twee auto's raakt alles al snel geblokkeerd, auto's wagen een poging van baan te verwisselen." Kortom, allesbehalve een veilige situatie. Maar daar gaat nu wat aan gebeuren, aldus de wethouder.

Geen halve maar hele maatregelen

De beruchte fietsoversteek is daar ook in meegenomen. In plaats van een keer een vierbaansweg, steken fietsers straks twee keer een rijbaan over de Dordsestraat over. Dat de bewoners van het Bargermeer niet meer linksaf kunnen slaan, is daarbij het gevolg, aldus de wethouder. "Inwoners zullen een stukje moeten omrijden. Maar de oversteekbaarheid op dat punt is niet goed. Dus we nemen liever hele dan halve maatregelen. Want daar is de verkeersveiligheid ook niet mee geholpen.