Resten van het paasvuur opgeruimd: 'Als je lang blijft staan, smelten je schoenen'

Misschien stond jij afgelopen weekend ook wel bij een van de vele paasvuren in Drenthe. Wat overblijft is een smeulende hoop. In Grolloo worden de resten opgeruimd door vrijwilligers.

Een grote cirkel van witte as op de zwarte akker aan de Meerkampsweg markeert de plek waar gisteren het vuur woedde. Na een nacht met hagel en regen laaien de vlammen nog steeds op. Met een drietand woelt Henk Zeelenberg de resten om. "We zorgen dat er zuurstof bijkomt zodat alles schoon opbrandt", legt hij uit. "We willen het land keurig achterlaten zodat de boer deze week nog kan gaan beginnen met het zaaien van suikerbieten."

Saamhorigheid

7 meter hoog en 15 meter doorsnee. Dat waren de afmetingen van de bult in Grolloo. "Het was een hele mooie hoge", vindt Zeelenberg. "Jammer genoeg ging het op gegeven moment een beetje druppelen, maar het mocht de pret niet drukken." Kinderen renden rond de bult, de fanfare maakte muziek. Er was chocolademelk en limonade. "Het is een belangrijk evenement voor de saamhorigheid in het dorp."

Ook tijdens het opruimen valt de regen af en toe flink naar beneden. Dicht bij de smeulende hoop hebben de vrijwilligers daar weinig erg in. "Als je hier aankomt is het koud en nat. Maar bij het vuur is het net een tropische eiland; lekker warm en het ligt apart." 600 graden schat Zeelenberg de temperatuur in de kern van de bult. "Je kan niet lang blijven staan, want dan smelten je schoenen." Kijkend naar beneden komt de rook van zijn schoeisel af. "Het gaat wel goed hoor", zegt hij, terwijl hij het rubber koelt in een modderplas.

Strenge controles