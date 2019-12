Woningbranden in Ruinerwold en Smilde

De brand was snel geblust. Het is niet duidelijk hoe groot de brandschade precies is. Wel is er rookschade in het huis.

Ook in Smilde brak vandaag brand uit in een huis. Dat gebeurde aan het eind van de middag aan de Hoofdweg. De brandweer had het vuur snel onder controle. Voor de zekerheid werden er enkele dakpannen van het dak gehaald, om te kijken of de brand niet over was geslagen. De brand zou zijn ontstaan in de kerstverlichting.