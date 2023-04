Hoogeveen buigt zich opnieuw over zuidelijk deel Hoofdstraat en wil miljoenen investeren

De gemeente Hoogeveen wil volgend jaar zo'n 2,2 miljoen euro investeren om het zuidelijke gedeelte van de Hoofdstraat op te knappen. Dat plan werd al een aantal keer uitgesteld, tot ergernis van ondernemers in het winkelgebied.

Sinds 2018 is Hoogeveen bezig met de renovatie van de Hoofdstraat. Inmiddels zijn de noordkant en het midden van de straat al opgeknapt. Wat nog rest is de zuidkant. In 2020 leek er nog 1,95 miljoen euro beschikbaar te zijn om het laatste stuk aan te pakken, maar dat bleef uit. Financiële malaise volgde, waardoor de gemeente flink moest bezuinigen en de plannen niet doorgingen.

Aantrekkelijker centrum

Maar daar lijkt nu verandering in te komen, want het college wil de investering opnemen in de meerjarenbegroting voor de komende jaren. De raad moet daar later dit jaar nog wel mee akkoord gaan. Ook moet het college zelf verder uitzoeken of alle investeringen kunnen worden gedaan. Als dat goed verloopt, is het mogelijk dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2024 kunnen starten.

Het totale kostenplaatje komt uit op 2,5 miljoen euro. Drie ton is nog beschikbaar uit het Regiostedenfonds. Dat is een subsidiefonds van de provincie Drenthe waar steden aanspraak op kunnen maken om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Dat geld kan bijvoorbeeld worden ingezet om betere fietsverbindingen aan te leggen of om juist meer groen aan te planten.

Op die punten wil Hoogeveen ook aan de slag gaan. Dus nieuwe bomen en planten in het centrum, vernieuwde straten, zitplekken en betere verbindingen van en naar het centrum.

Frustraties

De plannen voor de renovatie zijn al een paar keer uitgesteld, en dat zorgde voor frustraties bij ondernemers in het gebied. Vorig jaar stuurde de Ondernemersvereniging Binnenstad Hoogeveen nog een brief richting het college om hun zorgen kenbaar te maken. Volgens de groep is er de afgelopen 23 jaar niks gedaan aan het zuidelijke deel. Daar moet nu echt verandering in komen vinden ze.