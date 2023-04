Arnold Veeman en Manouche Swing: van keiharde metal naar authentieke chansons

Met twee uitgebrachte singles en een schat aan nieuwe plannen hoeven liefhebbers van de bijzondere muziek niet bang te zijn: er komt nog genoeg nieuw werk aan. "Nog heel veel", lacht Veeman. "De bedoeling is wel om van de singles die het beste scoren een EP of een album te maken." Daarnaast is het voor hem meer dan een tijdelijke samenwerking. "Ik zie dit wel als iets voor een langere periode", besluit Veeman. "Het bevalt mij in ieder geval nog heel erg goed", valt Kamphuis hem bij. "Het is fantastisch om in mooie theaters te kunnen spelen. We hebben nu vooral liedjes met zang gespeeld, maar binnen het totale programma zitten ook liedjes waarbij de instrumentale kant meer aandacht krijgt. Dus het is een hele fijne balans." Volgende week vrijdag staat het viertal in De Nieuwe Kolk in Assen.