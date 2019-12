Drenthe Toen: Bijen maakten Drenten bijzonder bijgelovig

Bijen waren vroeger zeer gesteld op goede manieren. Als bijvoorbeeld het overlijden van hun baas hen niet werd verteld, dan gaven ze geen honing meer. Althans, dat geloofde men in Drenthe en daarbuiten.

In zijn boek 'De bij hoort er bij' wijdt Assenaar Henk Luning een hoofdstuk aan het bijgeloof rondom de bijenhouderij. "Het is natuurlijk iets geheimzinnigs, zo'n volkje in een korf. Het leidt een eigen leven, waarvan veel ongezien blijft. En dan gaat de fantasie van de mensen aan de slag", aldus Luning.

Een bekend fenomeen is bijvoorbeeld dat men bang was dat de bijen weg zouden vliegen als hen niet verteld werd dat de baas was overleden. Dat wegvliegen gold bij het overlijden van de vrouw. Overleed de man, dan zouden de bijen geen honing meer geven.

Imme, imme

Het overbrengen van het overlijdensbericht was een karweitje dat men zeer serieus nam. "Op iedere korf moest drie keer geklopt worden, en dan kwam er een speciale spreuk aan te pas", vertelt Luning. "Met de mond bij het vlieggat werd dan de tekst: 'Imme imme, dien heer is dood, nou blieve bie mie in miene nood' uitgesproken. En daarmee was het ritueel dan naar behoren gedaan."

Overigens waren de bijen niet de enige dieren die op de hoogte moesten worden gesteld van levensgebeurtenissen. Ook de tortelduif, die veel mensen toentertijd in de keuken hadden staan, stelde het op prijs om dergelijke zaken te horen te krijgen.

Bewust bijen negeren

De bijen waren niet bepaald zachtzinnig voor degene die het informeren van de insecten vergat of negeerde, constateert Luning: "Een zekere Neutel die op het Krakeel in Hoogeveen woonde geloofde niet in het informeren van de bijen. In 1898 overleed er een kind van hem, maar als goed gereformeerd man weigerde hij dit aan de bijen te zeggen."

De mensen in zijn omgeving waarschuwden hem dat er binnen zes weken nog iemand zou overlijden als hij het overlijden van zijn kind niet aan de bijen zou vertellen. En inderdaad, nog een kind overleed. Luning: "Dit overtuigde de man, die het daarna wel aan de bijen ging vertellen. Het gezin leefde daarna, voor zover dat nog mogelijk was, in vrede en welvaart."

Geen gezoem in de kerstnacht

De bijen moesten dus van alle belangrijke zaken in een huishouden op de hoogte worden gehouden, meent Luning: "Ook een jong paar moest de bijen hun huwelijksvoornemen vertellen, want wie weet wat voor onheil ze anders over zich afriepen."

En dat de bijen een christelijk volkje zijn, mag blijken uit een verhaal waarin de korf stilviel in de kerstnacht. Luning: "Volgens het volksgeloof stond op middernacht in de kerstnacht de tijd een ogenblik stil in de bijenkast. Het gezoem verstomde en begon pas na enige tijd opnieuw weer aan te zwellen."

