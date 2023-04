Plan voor 21 woningen op plan Bekels Erf in Nieuw-Schoonebeek

Het tempo zit er goed in met het ontwikkelen van nieuwbouwplannen voor dorpen in de gemeente Emmen. In Nieuw-Schoonebeek bruist het wat dat betreft ook. Zo ligt er een initiatief klaar voor de locatie van de voormalige busmaatschappij Pieper, en gisteravond presenteerde de gemeente een plan voor 21 woningen op het plan voor Bekels Erf.

Het veendorp schreeuwt om meer nieuwbouw. Ruim anderhalf jaar geleden maakte Nieuw-Schoonebeek dat bekend met een ludieke video, met daarin het verzoek om meer huizen. Volgens projectleider Marcel Schürmann van de gemeente Emmen sprong die wel in het oog. "In die video zaten beelden van Nieuw-Schoonebekers die zogenaamd onder een brug wonen vanwege woningnood." Zo ernstig was het gelukkig niet, maar voor de gemeente reden genoeg om met het dorp om tafel te gaan.

Het dorp deed al eerder de oproep om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan Bekel 2. De eerste fase, bestaande uit 36 woningen, werd ongeveer dertien jaar geleden gestart en is op een kavel na uitverkocht. "Tijd om nieuwe grond aan de man te brengen", aldus Maurice Beerlink en Rob Koers.

Muurvast

De twee dorpsbewoners waren van meet af aan betrokken bij de planvorming. Het plan, dat bestaat uit acht rijtjeswoningen, zes twee-onder-een-kap en zes vrijstaande woningen, biedt voor elk wat wils. "Het plan moet helpen om de lokale woningmarkt weer in beweging te krijgen", aldus Koers. "Want het zit momenteel muurvast." Daarom is er een rondje door het dorp gemaakt om alle behoeften en wensen in beeld te brengen.

Zo is er vooral rekening gehouden met starters en jongeren die graag in hun dorp willen blijven wonen. "Daar zijn vooral die rijtjeswoningen voor bedoeld", aldus Beerlink. Het woningbouwplan moet ook bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen, zoals de lokale basisschool. "Jonge gezinnen hebben met dit plan een mogelijkheid om zich in Nieuw-Schoonebeek te vestigen."

NAM-weg