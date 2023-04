Last van straatintimidatie in Assen? Vraag naar Angela

De gemeente Assen is begonnen met het aanpakken van straatintimidatie in de horeca en op straat. De gemeente doet dat door het project 'Ask for Angela' in te zetten.

Word je lastiggevallen, gestalkt of geïntimideerd, dan kan je bij horecapersoneel vragen naar 'Angela'. Het personeel weet dat dat een codewoord is en onderneemt dan actie. "We hebben het barpersoneel van vijf horecagelegenheden opgeleid", zegt burgemeester Marco Out van Assen. "We hebben eerst gekozen voor vijf horecagelegenheden, omdat hier meer jeugd komt. Dit zijn geen gelegenheden waar mensen uiteten gaan."

Uit Engeland

Het gaat daarbij om New Café Image, Café Herberg de Koppelpaarden, Café 1809, Lodewijk Napoleon, Grand Café Zusjes de Boer en Autentieq. Ook is handhaving in de binnenstad deze week door mensen uit Engeland opgeleid.

Het project 'Ask for Angela' komt uit Engeland, waar het al op grotere schaal gebruikt wordt. "Men is in Engeland heel positief", zegt Out. "Mensen voelen zich veiliger en geholpen."

Uitbreiding