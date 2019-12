In Drenthe staan veel gebouwen die eeuwen oud zijn. Een van die oude panden is de Margarethakerk in Odoorn. Jermo Tappel van Stichting Het Drentse Landschap geeft ons een rondleiding.

Het oudste deel zit aan de achterkant van de kerk en stamt uit de twaalfde eeuw. Dit gedeelte was vroeger het koor. Het is opgebouwd met granieten zwerfkeien. "Waarschijnlijk zijn deze keien afkomstig van hunebedden die hier in de omgeving hebben gelegen. In de twaalfde, of mogelijk zelfs elfde eeuw, zijn deze hunebedden afgebroken en gebruikt voor de bouw van de kerk", vertelt Tappel.

Grote brand

Door de groei van het dorp Odoorn in het midden van de negentiende eeuw raakte de kerk in verval. "In 1856 is daarom besloten om de huidige kerk te slopen, behalve het achterste gedeelte, en er een nieuwe kerk voor te zetten", legt Tappel uit.

41 jaar later, in 1897, is de kerk bij een brand in vlammen opgegaan. Tijdens de herbouw is ook het orgel aangeschaft. Dit orgel is gebouwd door de beroemde orgelbouwers Van Oeckelen.

Concerten en kerkdiensten

In 2016 is de kerk overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. "Sindsdien is er een commissie met inwoners uit Odoorn die het dagelijks beheer doen van de kerk", legt Tappel uit. "Er worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals kleine concerten, maar daarnaast wordt er ook nog met regelmaat een kerkdienst gehouden."

Bijzondere en eeuwenoude kerk in Odoorn