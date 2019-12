Burgemeesters Assen en Emmen merken gevolgen van politietekort

Uit onderzoek van het AD bij veertig grote gemeenten en de tien regionale politiekorpsen blijkt dat de tekorten bij de politie op steeds meer plekken merkbaar zijn. Bureaus sluiten de deuren, er is minder politie in uitgaansgebieden en zaken blijven langer liggen. Nederlandse burgemeesters kaarten dit aan bij justitieminister Fred Grapperhaus.

Burgemeester Out van Assen is bezorgd over de inzet van politie (foto: RTV Drenthe)

Volgens burgemeester Out gaat de personeelskrapte bij de politie in Assen vooral ten koste van de inzet bij de basispolitie en de wijkagenten. Volgens hem beperkt de politie in Noord-Nederland zich steeds meer tot de kerntaken. "Nooddiensten moeten natuurlijk gedraaid blijven worden. Dat gaat ten koste van de tijd die een wijkagent in een buurt kan zijn."

De burgemeester van Assen is verder bezorgd over het aantal agenten dat de komende jaren met pensioen gaat. "Kunnen die aantallen wel gecompenseerd worden met wat er komt vanuit de politieacademie? Dit maakt de werkdruk voor de agenten groter en de organisatie extra kwetsbaar", aldus Marco Out.

Burgemeester Van Oosterhout merkt ook de gevolgen van het tekort (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Burgemeester Eric van Oosterhout Emmen ziet het tekort bij de politie vooral terug bij de inzet bij evenementen. "We hebben hier 300 evenementen per jaar. We noemen onszelf wel pretpark Emmen. Daar zit een grens aan, want de politie kan niet overal meer bij zijn. Volgens het AD is het aantal agenten in Zuidoost-Drenthe de afgelopen vijf jaar afgenomen van 180 naar 150.

'Gaten in het rooster'

Ook Gery Veldhuis, chef van de politie-eenheid Noord-Nederland voelt de druk toenemen zegt hij in de krant. Tegelijk blijkt uit cijfers dat de situatie in het land elders nijpender is. "Zodra wij twee dagen een peloton kwijt zijn aan Noord-Brabant, vallen er gaten in de roosters", zegt Veldhuis.

Toch heeft Noord-Nederland meer agenten dan de formatiecijfers van de Nationale Politie toestaan. Het zouden er rond de 4000 moeten zijn. Maar Noord-Nederland heeft zo'n 250 agenten extra. Volgens Veldhuis wordt dit binnen het team van Noord-Nederland niet zo gevoeld, omdat de mensen het er enorm druk hebben. Wel beseft hij dat in andere eenheden de situatie nog nijpender is: "Daar zijn de grenzen gepasseerd van wat nog acceptabel is."