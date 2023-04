Een auto is vanavond rond 23.00 uur in de Sportlaan in Nieuw-Buinen in brand gevlogen. Het voertuig stond op een stuk gras voor een woning.

Ongeveer een uur later was het ook in Emmen raak. Daar vatte aan de Orverlterbrink een auto vlam. De schade aan het voertuig is daar minder groot dan in Nieuw-Buinen.