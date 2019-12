Ondernemen in Drenthe: 'Leren over vers voedsel met kookwedstrijden en tapasworkshops'

Daphne Gengler begint in het nieuwe jaar met een nieuw bedrijf in Nieuw-Amsterdam: Fresh Food Academy. Een soort van spin-off van de aspergeboerderij van haar ouders tussen Erica en Nieuw-Amsterdam.

"Mijn ouders begonnen met rondleidingen op de aspergeboerderij, maar dat is maar een korte periode in het jaar. De andere maanden willen we meer doen met voedsel. Mensen bezig houden, maar het moet ook leuk zijn en we willen hen vooral ook iets leren", zegt Daphne Gengler.

Beginnen in 2020

Zo ontstond de Fresh Food Academy. Gengler: "Mensen zijn geïnteresseerd waar producten vandaan komen. Hoe werken dingen? We organiseren activiteiten, zoals een kookwedstrijd, tapasworkshops, steppen door de landerijen en leren over gewassen. Hoe wordt iets gemaakt en waar komt het vandaan? In 2020 gaan we beginnen."

Groepsuitjes in Drouwenerveen

Gezina Noordhuis van 25 Graden Noord uit Drouwenerveen begon op een vergelijkbare manier met haar bedrijf. Met passie op een plan storten en kijken hoe het groeit. "Als puber wilde ik al een recreatiebedrijf", zegt Noordhuis. Na haar studie ging ze in Groningen op zoek naar een geschikte plek, maar vond die niet. Zo kwam ze in Drenthe uit, in Drouwenerveen. "Daar vonden we de boerderij waar we nu zitten. In de boerderij zelf wonen we, in een deel van het achterhuis hebben we een groepsaccommodatie gemaakt. En verder is er een ruimte voor groepsuitjes."

25 Graden Noord bestaat nu zes jaar. Het bedrijf begon met het uitnodigen van scholen, daar kwamen kinderfeestjes uit voort. En via die kinderfeestjes kwamen aanvragen binnen voor familiedagen. "Toen ging het lopen", zegt Noordhuis: "We groeien nog ieder jaar, elk jaar is het seizoen langer en komen er meer groepen en gasten."

Made in Emmen

Begonnen als een metaalwarenfabriek, maar inmiddels veel groter en veel meer producten. Metal and Plastic Supplies Hut uit Emmen bestaat volgend jaar 75 jaar. Anneloes Hut haar bedrijf levert onderdelen voor een groot spectrum aan voorwerpen. "We maken producten uit bandstaal. Denk aan onderdelen voor flessenopeners, een koffieschepje of een bevestigingsstukje voor bijvoorbeeld een afwasborstel." Uit rollen bandstaal maakt het bedrijf vooral allerlei soorten en maten dopjes.

Ondernemen in Drenthe