Koekangerveld als een kerstdorp op ware grootte

Meer en meer tuinen in Drenthe worden deze dagen omgetoverd tot kersttuinen. Maar een hele straat of zelfs een heel dorp compleet in kerstsferen? Dat doen ze in Koekangerveld.

In het kleine dorp in de gemeente De Wolden staan vanaf vandaag zeventig extra bomen, uiteraard kerstbomen, versierd met lampjes. En daar blijft het niet bij. Ook krijg het dorp nog een kerststal, een grote kerstboom, versiering aan de huizen en een rendier. En zo wordt Koekangerveld een soort kerstdorp op ware grootte.

Van een paar huizen naar het hele dorp

Henk Hilberts is samen met zijn buren de aanstichter van het geheel. "Vijf jaar geleden ben ik met een paar buren begonnen om samen wat versierde kerstbomen in de tuinen te zetten. Later deed de hele straat mee, daar kwam een tweede straat bij en ook de derde straat doet inmiddels mee." In totaal worden in het hele dorp zeventig kerstbomen neergezet. "We gaan samen de feestdagen tegemoet", zegt Hilberts. "We zijn een kern met pit, we staan allemaal voor elkaar klaar."

Welkom

Volgens Hilberts kwamen mensen uit de omgeving regelmatig een kijkje nemen in het verlichte Koekangerveld. En wat hem betreft zijn zij ook dit jaar weer van harte welkom: "Koekangerveld is dichtbij hoor, kom een keer langs. De lampjes blijven branden tot begin januari, daarna ruimen we de boel weer op."