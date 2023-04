BBB haalt motie van tafel: 'We willen het samen doen'

De nieuwe Provinciale Staten debatteerden over het advies van de verkenner om een college van BoerBurgerBeweging, VVD, CDA en PvdA te smeden. En wat vandaag de eerste test voor een mogelijk nieuwe coalitie had moeten worden, veranderde al snel in een compromis.

Zo kwam er kwam geen motie van BBB, terwijl dat eerst wel de inzet was. Het doel van de motie was om het maken van plannen voor het stikstofprobleem en nieuwe natuur tijdelijk 'on hold' te zetten. BBB wilde met de motie bereiken dat Provinciale Staten eerst in debat zouden gaan over de stikstof- en natuurplannen die voor 1 juli naar Den Haag moeten worden gestuurd.

Maar de motie werd tijdens het debat weer van tafel gehaald door BBB.

Coalitie van BBB, PvdA, VVD en CDA

Het advies van verkenner Astrid Nienhuis was even glashelder, eenvoudig als voorspelbaar: maak een coalitie van BBB met de andere 'grote' partijen: PvdA, VVD en CDA. Nienhuis hoorde daarbij de wens van BBB: een brede coalitie, ervaring in het team van gedeputeerden en het vooral samen willen doen. En hoewel BBB gezien de verkiezingsuitslag recht heeft op drie gedeputeerden, is het advies twee BBB-gedeputeerden. Voor de stabiliteit.

CDA en VDD lijken de BBB in ieder geval volledig te omarmen. De PvdA "voelt voorzichtig verkering, maar zegt nog niet te weten met wie en of het een duurzame relatie oplevert", aldus PvdA-fractievoorzitter Yvonne Turenhout. "We hebben nog wel de nodige bruggen te slaan in de formatie. Voor PvdA is herstel van natuur ook belangrijk."

Het levert in het debat over het advies van verkenner Nienhuis meteen gezaag op aan de stoelpoten van de PvdA. Op links leeft de zorg of het beleid van de nieuwe coalitie wel sociaal en groen genoeg zal worden, want de PvdA zit dan in een centrum-rechts college. Op de rechterflank leeft de twijfel of PvdA wel hard genoeg "nee" zal durven roepen tegen het Haagse stikstofbeleid, zo verwoordt PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten zijn gevoel.

Is dit bestuurlijke vernieuwing?

De kleinere partijen die links en rechts de oppositie zullen gaan vormen, hebben zo hun bedenkingen of dit nou de gewenste bestuurlijke vernieuwing op gaat leveren met de 'oude partijen' PvdA, CDA en VVD. En of die voldoende andere keuzes gaan maken dan hun bestuurders in Den Haag op het gebied van landbouw, stikstof, natuur.

Die zorgen leven zowel bij links als rechts. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren maken zich zorgen dat er nu niets meer terecht gaat komen van natuurherstel. En daarnaast zijn ze bang dat het 'weer vier jaar pappen en nathouden gaat worden'.

PVV en Forum voor Democratie zijn bang dat het niet hard genoeg gaat met het van tafel vegen van de stikstofplannen van het kabinet en vrezen een vertragende of verzachtende rol als de PvdA in het college komt.

D66 denkt dat er met 28 van de 43 zetels weinig ruimte voor de oppositie zal zijn. "Dan wordt de oppositie zo klein mogelijk gemaakt. Krijgen we daarmee dan de gewenste nieuwe bestuursstijl?", zo vraag fractievoorzitter Anry Kleine Deters van D66 zich af.

Verkenner Astrid Nienhuis zegt dat de Provinciale Staten daar zelf bij zijn als er een akkoord op hoofdlijnen komt en dan kunnen de Staten ook een eis voor de nieuwe bestuursstijl afdwingen. Bijvoorbeeld via het coalitieakkoord of in een Statenvergadering.

Migratiehobbel formatie?

Het onderwerp migratie zal nog wel een lastige formatiehobbel worden tussen BBB en PvdA. BBB-fractievoorzitter Schuinder vindt dat Drenthe in haar bijdrage in de asielopvang en huisvesting van statushouders wel even genoeg heeft gedaan en wil voorlopig een stop.

De BBB werd daarop flink bevraagd vooral door Sam Pormes van GroenLinks. Maar wat Schuinder betreft hoeft migratie niet in een akkoord op hoofdlijnen te worden opgenomen. Daarmee haalt Schuinder een eerste angel uit de formatieonderhandelingen, omdat BBB en PvdA over dit onderwerp van mening verschillen.

Hoe nu verder?

Er komen een of twee formateurs. Een groot aantal partijen in de Staten willen dat de formateur of formateurs Drents zijn of 'voelsprieten in Drenthe hebben', zoals VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen het verwoordt. BBB laat als slip-of-the-tongue vallen dat Astrid Nienhuis (burgemeester Heemstede, red.) wat hen betreft wel formateur zou kunnen zijn. Vrijdag wordt verder gepraat tussen de mogelijke coalitiepartners.

Schuinder wil nog geen namen geven van 'hun' twee kandidaat-gedeputeerden. "Als het allemaal anders loopt, is er schade aan personen die nu mogelijk nog ergens anders werken. Daar doen we niet aan mee."