Pand grillroom ingestort na ontploffing, tweede slachtoffer nog onder het puin [update]

Diegene onder het puin is volgens een woordvoerder van de brandweer aanspreekbaar. Gezien de meldingen gaat de brandweer ervan uit dat er niet meer personen aanwezig waren in het pand.

Er zijn veel brandweerkorpsen opgeroepen. Ook twee traumahelikopters zijn naar Coevorden gevlogen. Een gespecialiseerd team is inmiddels ter plekke om de brandweer te ondersteunen. Het pand is nog te instabiel om binnen te gaan.

Tekst loopt door onder de foto

Het pand voor de explosie (foto: Google Streetview)

Burgemeester snel ter plekke

Burgemeester Bert Bouwmeester was toevallig in de buurt en dus snel ter plekke. Hij zegt dat er één jongere uit het pand is gehaald en behandeld is. Of er meer gewonden zijn kon de burgemeester vlak na de gebeurtenis niet zeggen. "Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in. Er is een gespecialiseerd team onderweg om het pand te stabiliseren." Dat team is inmiddels ter plekke.

Alles wijst volgens Bouwmeester op een gasexplosie. "Omwonenden die ik sprak hoorden een enorme knal. Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog."

Volgens de burgemeester hebben de omstaande panden weinig schade opgelopen. "De kap van de woning ligt op de grond. Er tegenover is alleen wat ruitschade. Wonderbaarlijk hoe weinig schade."

De tekst gaat door onder de foto.

De brandweer op het dak naast de grillroom (foto: Ooggetuige)

Mogelijk huisdieren onder het pand

Een buurtbewoonster was thuis tijdens de explosie en hoorde 'een enorme dreun'. Ze vreest dat er nog huisdieren van haar nog onder het pand liggen. Ze woont naast het getroffen pand en is zelf niet gewond geraakt, maar wel heel erg geschrokken. Ze liep vlak na de explosie emotioneel op pantoffels door de straat.