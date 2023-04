'Schaatsen en pootjebaden in de haven', gemeente Coevorden presenteert centrumplannen

Het doortrekken van de haven, waar je straks kunt schaatsen en zwemmen. Op het marktplein een waterpartij met een loopbrug en meer terrassen. Daartussenin een grote markthal, op de plek van de parkeerplaatsen. In een notendop zijn dat de plannen die terugkomen in de twee schetsen van de gemeente Coevorden. Inwoners en ondernemers mogen meedenken over hun nieuwe centrum.

"We krijgen de mooiste haven van Nederland", jubelt programmamanager binnenstad Gert van der Kooi. Voor de zomer moet er dan een uitgewerkt ontwerp liggen.

Coevorden dankt haar naam aan een koevoorde. Dat was ooit een ondiepe, doorwaadbare plek waar boeren hun vee door een beek of rivier konden laten lopen. De stad wil zulke historische elementen terugbrengen in het Kasteelpark: de nieuwe naam voor de Weeshuisweide, de markt, de haven en de citadel.

Groen en nat horecaplein

Zo komt er op de huidige markt een voorde: een vlonder over een water(speel)plaats. Ook komen er op het horecaplein groene perkjes met zitranden en meer bomen. Afhankelijk van welke variant de voorkeur krijgt, blijft Ganzen Geesje op dezelfde plek, of verschuift ze iets meer naar de rand van het plein.

Nieuw marktplein met markthal

Op de plek waar nu nog parkeerplaatsen aan de Markt zijn, komt er een grote, open markthal. Die wordt grof geschat ongeveer twintig bij twintig meter. Voor de ingang van het gemeentehuis wordt een perkje met bomen aangelegd. In de ene schets in die iets groter dan de andere. Aan de andere kant komt er een zogeheten wadi, een groene greppel om het water af te voeren.

Haven met zitkades

De meest in het oog springende verandering zal het havengebied worden. De straat aan de kop van de haven en een deel van de parkeerplaats moeten wijken voor een grote waterbak, van 25 bij 30 meter. Daaromheen komen schuine kades, om op te zitten of vanwaar je zo het water in kunt stappen op een hete zomerdag. Of waar je bij vorst de schaatsen kunt onderbinden.

Het is zelfs zo dat als de bak helemaal leeggepompt wordt, het als podium kan dienen. "Bezoekers kunnen dan op de trappen een evenement bijwonen", aldus Van der Kooi. In de hoek van de notaristuin, waar de oude Rabobank staat, is het de bedoeling dat het citadelpunt sterk geaccentueerd wordt. Daar komt een kanon te staan, net zoals op de Weeshuisweide.

In de haven zelf komt een lange aanlegsteiger voor bijvoorbeeld kanoverhuur.

Citadel

Op de plek van de oude Rabobank zelf is het de bedoeling dat er drie gebouwen komen: twee bestemd voor wonen en een derde met een publieke functie: "Hier zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan huisvesting voor de bibliotheek", zegt Van der Kooi. "Met een terrasdeel aan de kant van de waterplaats."

Projectontwikkelaar Peter van Dijk is voor wat betreft deze locatie aan zet. Hij moet hiervoor nog een concreet plan indienen.

Parkeren

Het markt- en havengebied wordt een autoluwe omgeving, wat inhoudt dat het vooral op de voetganger en fietser ingericht is. In de vernieuwingsslag blijven er nog maar weinig van de 86 parkeerplaatsen op de markt over. In de ontwerpen gaat het om twintig of zeventien plekken, bestemd voor gehandicapten, kort parkeren en laden en lossen.

De gemeente verplaatst de parkeerplekken naar de rand van de binnenstad, zoals de Molenbelt en het Bogasterrein. De laatste krijgt de naam Duivelshoek, naar de voormalige brouwerij die de oude vestingstad kende.

De programmanager rekent erop dat er vanuit de ondernemers nog weerstand op de mobiliteitsplannen komt: "Ondernemers willen graag dat er een bruisend marktplein met terrassen komt, maar ook dat bezoekers hun auto dichtbij de winkels kunnen parkeren. Dat gaat niet samen en daarbij: de verste parkeerplaats ligt op 300 meter lopen."

Van der Kooi verwacht dat de zorgen weggenomen worden, zodra de economie in de stad opbloeit: "Meer bezoekers betekent meer inkomsten."

Themabijeenkomst

Op zaterdag 15 april houdt de gemeente Coevorden een bijeenkomst op de markt, waarbij inwoners uitgenodigd worden om mee te denken over de beide schetsen. In een middeleeuws tentenkamp kunnen inwoners zich uitspreken over hoe zij de binnenstad voor zich zien. Vervolgens wordt er met die reacties een nieuw ontwerp gemaakt.

Het is de bedoeling dat er voor de zomer dan een uiteindelijk ontwerp klaar is. Het hele project Kasteelpark moet dan in 2026 afgerond zijn.