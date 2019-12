ACV maakt het zichzelf weer moeilijk, maar wint wel

ACV heeft in de Hoofdklasse B een verdiende zege geboekt tegen laagvlieger DETO uit Vriezenveen. Toch maakte de ploeg van trainer Fred de Boer het zichzelf erg lastig. Na een prima eerste helft, kwamen de gasten toch terug tot 2-2. Pas in de slotfase wist de thuisploeg de zege veilig te stellen: 4-2.

Door de zege blijft ACV in het kielzog van de top-3 van de Hoofdklasse B: Eemdijk, Swift en Staphorst. De drie ploegen voldeden zaterdagmiddag ook aan hun plicht.

Bijna raak

Na twintig seconde leek ACV al op voorsprong te komen. Justin Mulder omspeelde vakkundig doelman Anthony van Zaltbommel maar raakte vervolgens de paal. Na vijftien minuten was het alsnog raak. Linksback Remy Klaassens rondde een fraaie aanval vakkundig af. Daarna was het een spervuur aan kansen voor de thuisploeg, maar het kon de score niet verder uitbreiden.

Pas vijf minuten voor rust was het Jim de Leeuw die de bal fraai in de bovenhoek na een mooie aanval. Het enige wat de ploeg van trainer Fred de Boer zich bij de rust kon verwijten was het feit dat het nog maar slechts 2-0 stond.

DETO komt terug

In de tweede helft was DETO meer aan ACV gewaagd. De thuisploeg kon geen grote kansen creeëren, terwijl de ploeg uit Vriezenveen steeds dichter in het doel van Morten Otto terecht kwam. Het was dan ook niet verwonderlijk dat aanvoerder Kevin Aman de 2-1 scoorde. Paar minuten later mocht Coplan Soumaoro vrij doorlopen waarna hij 2-2 kon maken.

ACV schrok na de gelijkmaker wakker, ging ook op zoek, maar vond de doelman van DETO op zijn weg. Het overwicht van de eerste helft was helemaal weg, waarbij de uitploeg niet voor ACV onder deed. Toch was het vier minuten voor tijd Matthijs Harddijk de bevrijdende en verdiende 3-2 scoorde. Twee minuten was het Arjen Hagenauw die de zege voor de thuisploeg velig stelde.