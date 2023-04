Gewonde bij botsing tegen boom op Zevenhuisterweg bij Nieuw-Roden

Op de Zevenhuisterweg bij Nieuw-Roden is vanochtend even na half tien een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten en moest worden bevrijd.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen in ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend of er meerdere auto's betrokken waren bij het ongeluk.