Debuterende marktmeester ondanks gebrek aan voorjaar tevreden over voorjaarsmarkt Zuidlaren

"Het was vanochtend ook nog best druk. Wat ik zo om mij heen hoor, is dat er kopers genoeg zijn. De handel gaat mooi en ook de prijzen zijn goed", gaat Timmer verder. "Of ik zelf verstand heb van paarden? Nee niet echt, maar we hebben genoeg adviseurs om ons te helpen. En ach, als je van alles een beetje weet dan is het prima."

Paardenmarktseizoen

Elke tweede woensdag van april staat Zuidlaren in het teken van de voorjaarsmarkt. Het is ook de aftrap van het paardenmarktenseizoen. Naast het handelen in paarden, pony's en ezels staan er vandaag ook zo'n veertig kramen in het centrum van het dorp.

"Ook daar hadden we wel een paar afzeggingen vanwege het weer. Maar we schuiven alle kramen gezellig bij elkaar, als het weer vanmiddag opknapt, dan kan het nog even gezellig worden", blikt Timmer vooruit. Ook is er voor de kinderen een springkussen, een rodeostier en een cultuurkeet inclusief goochelaar.