Bonje bij centrumvernieuwing Coevorden: bestuurder stapt op

Roeland Hup, interim-voorzitter van het centrummanagement van Coevorden, stapt op na onenigheid met de gemeentelijk projectleider over de centrumvernieuwing van de vestingstad.

Hup bevestigt tegenover RTV Drenthe dat het gaat om een 'verschil van mening' met gemeentelijk medewerker Gert van der Kooi. Inhoudelijk wil hij verder niet reageren. Hij heeft zijn ontslag inmiddels per brief kenbaar gemaakt aan de andere bestuursleden en de gemeente zelf.

Hup: "Vanavond heb ik een overleg met de rest van het bestuur van het centrummanagement. Daarin gaan we deze kwestie uitgebreid bespreken." Tot die tijd doet Hup geen uitspraken. "Wellicht breng ik mensen dan in verlegenheid. Het is verder aan het bestuur om te bepalen of zij de uitkomst van ons overleg van vanavond wereldkundig gaan maken."

Hup laat verder weten dat er wat hem betreft geen weg terug meer is. "Voor mij staat het wel vast." Hup vervult daarnaast nog de rol van voorzitter van de Coevorder Handelsvereniging. In die rol blijft hij aan, laat hij desgevraagd weten.

Van winkel- naar bezoekersstad

De centrumvernieuwing in Coevorden wordt uitgevoerd onder de titel Kasteelpark, een plan waarmee de gemeenteraad in 2019 mee instemde. Hiermee wil Coevorden de omslag maken van winkelstad naar bezoekersstad met nadruk op beleving en de historie van de oude vestingstad. Het plan bestaat uit het aanpakken van de Markt, de Haven, het Citadelpunt en de Weeshuisweide.

Huiskamer

De Markt moet een soort huiskamer worden voor de Coevordenaren, terwijl bij de Haven en het Citadelpunt enkele nieuwe gebouwen (waaronder een markthal) moeten komen en de Weeshuisweide groen wordt. Bedoeling is dat het stadshart op deze manier extra aantrekkelijk voor bezoekers wordt. In totaal is hier een bedrag van 8,4 miljoen mee gemoeid.

Parkeren als heet hangijzer

Voor de uitvoering van de plannen was het noodzakelijk een flink aantal parkeerplaatsen in de binnenstad te schrappen. Tijdens een van de gemeenteraadsvergaderingen in 2021 sprak Hup zich hier in zijn rol als voorzitter van de Coevorder Handelsvereniging tegen uit. De coronacrisis had de voorgenomen opfrisbeurt van het centrum van Coevorden ingehaald, betoogde hij destijds. Het weghalen van de parkeerplaatsen zou averechts uitpakken en diende in zijn ogen heroverwogen te moeten worden.

Centrummanager Edwin Boomstra is gevraagd om een reactie, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar.