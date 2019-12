Specialisten klaar om slachtoffer Coevorden te bevrijden

Het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) wordt door de brandweer ingezet bij incidenten waarbij het lastig is om slachtoffers te bereiken. Dat is ook in Coevorden het geval, waar een slachtoffer nog steeds onder het puin van een ingestort pand aan de Sallandsestraat ligt. De inzet van dat team is zeldzaam.

Explosie Ali Baba

Het pand van grillroom Ali Baba stortte vanmiddag tegen drie uur in. Volgens de brandweer is er een explosie geweest, waarna het pand volledig instortte. Eén persoon is vanmiddag al onder het puin vandaan gehaald. Een tweede slachtoffer ligt nog onder het puin. Hij of zij is volgens de brandweer wel aanspreekbaar.

Het specialistische team is met veel materieel aanwezig. Onder meer kan er speciale zoekapparatuur ingezet worden. Ook heeft het team de beschikbaarheid over gereedschap en materieel om het ingestorte pand te stabiliseren en zo een veilige redweg te maken voor het slachtoffer.

Om de reddingsoperatie veilig te laten verlopen wordt de stroom van de Sallandsestraat en straten in de omgeving tijdelijk afgesloten. Ook is er onder politiebegeleiding een grote hijskraan aangekomen om te assisteren bij de reddeingsactie.

Het team Specialisme Technische Hulpverlening is aanwezig in Coevorden (foto: ProNews)

