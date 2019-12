HZVV is subtopper na vierde zege op rij

HZVV is naar de zesde plaats gestegen in de hoofdklasse B. De club uit Hoogeveen won op eigen veld met minimaal verschil van Urk: 1-0.

HZVV gaat dit seizoen voor handhaving in de hoofdklasse, maar de promovendus hoeft momenteel niet naar onderen te kijken. Door vier overwinningen op rij is het degradatiespook aan de horizon verdwenen. HZVV heeft 12 punten voorsprong op de onderste plekken van de ranglijst. De top in de hoofdklasse is veel dichterbij. Het verschil met koploper Eemdijk is slechts 5 punten.

Lastig

De ploeg van trainer Gert van Duinen had het in de eerste helft lastig met Urk. In de tiende minuut ontsnapte HZVV aan een achterstand. Pierre Semudenge-Mujene schoot zijn keeper Hidde Streutker te hulp op de doellijn. Kort daarop moest Van Duinen noodgedwongen wisselen. Yannick Manusiwa kon niet verder vanwege een spierblessure. Daan Wijma was zijn vervanger.

Doelpunt

Urk had daarna het overwicht, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Vijf minuten voor de pauze scoorde Fabian Stevens met een effectvol balletje met de buitenkant van zijn schoen. De voorsprong van HZVV was minimaal, maar kwam in de tweede helft nauwelijks in gevaar. Sterker nog: de thuisclub had na rust nogmaals moeten toeslaan. Vooral Kelly Joao kreeg kansen, maar de 2-0 viel niet.

Achteraf maalde niemand bij HZVV daar echter om. Na de vierde zege op rij, waarin telkens de nul werd gehouden, staat de club verrassend in de subtop van de hoofdklasse.