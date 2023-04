Jason pimpt Fiat Panda tot mini-vrachtwagen

"Ik had ook een Golfje ofzo kunnen kopen, maar daar rijdt iedereen in. Ik ben ook wel een beetje anders dus dit past wel bij mij", vertelt Jason trots. Het pimpen van zijn auto is een uit de hand gelopen grap. "Ik begon met lampjes onder de bumper, spatbordjes, daarna kwam er een vrachtwagenstuur in en een versnellingspook die ook in de vrachtwagen zit." Vervolgens zette hij het witte Michelin-poppetje op het dak, een zwaaibalk erbij en bekleedde hij het plafond van zijn auto. Als Jason langsrijdt, valt 'ie niet te missen.