Radiotelescoop Westerbork ontdekt als eerste Nederlandse telescoop snelle radioflitsen

FRBs zijn ontploffingen in het heelal. Hierbij komt een enorme hoeveelheid energie vrij, namelijk tien miljoen keer het energieverbruik dat de gehele wereldbevolking in een miljoen jaar verbruikt. Dat maakt ze voor radioastronomen erg interessant want hoe ontstaan ze en waarom? Toch is er nog weinig over bekend. De flitsen zijn lastig te onderzoeken want je weet van tevoren niet waar aan de hemel de volgende afgaat. Plus, een FRB duurt niet langer dan milliseconde: als je net met je ogen knippert, is het voorbij.