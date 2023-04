Justitie eist veelplegersbehandeling voor nepcollectant Assen

De man liep eind december door argwaan tegen de lamp. Hij bekende de oplichting uiteindelijk. De Assenaar was nog maar net weer vrij van een eerdere veroordeling voor oplichting. Ook toen liep hij als toenmalige inwoner van Groningen in zijn woonplaats rond met een geprepareerde collectebus. Hij werd daarvoor tot acht maanden cel veroordeeld.

Na zijn vrijlating zou de man een nieuw leven opbouwen in Assen. Hij pakte opnieuw zijn geprepareerde collectebus op en ging met name bij oudere mensen langs de deur. In die periode werd nooit voor die stichting gecollecteerd en de bewoners kregen argwaan. In de buurt-appgroep ging het rond dat er mogelijk een nepcollectant in de buurt liep.