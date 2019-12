Spectaculaire opnames Verraderlijke Liefde bij smalspoormuseum in Erica

Een Drents verhaal in een grotendeels Drentse film. Hij is de vriendelijkheid zelve, maar zodra Peter Nillesen transformeert in zijn rol van Duitse officier zie je hem voor je ogen veranderen. Als Oberleutnant Ludwig Mengelberg in de oorlogsfilm 'Verraderlijke liefde' heeft hij een hard gezicht, een ijskoude uitstraling en een gekwelde blik in zijn ogen. Mengelberg heeft een oorlogstrauma opgedaan aan het oostfront in de Tweede Wereldoorlog. Zijn gezin is omgekomen bij een bombardement. Net voor de bevrijding komt hij in Drenthe terecht. Op een boerderij met joodse onderduikers. Hij en een joodse vrouw worden verliefd en er ontstaat een onmogelijke liefde.

Het verzet bewapend zich in de turfstrooiselfabriek van Griendsveen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Spectaculaire scènes

De crew filmt scenes bij het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. In de oude turfstrooiselfabriek van Griendsveen waan je je onmiddellijk in 1945. Het verzet bewapend zich. Franse parachutisten landen maar komen in een Duitse hinderlaag. Een paar gevangen Franse militairen worden samen met het verzet weer uit de handen van de Duitsers bevrijd. Rob Camies is vandaag de regisseur. Hij is één van de vrijwilligers van ZOD, Zuid Oost Drenthe Film. "Deze film onderscheid zich van andere oorlogsfilms. De bevrijding van Drenthe komt er prominent in voor. Operatie Amherst, Franse para's en ook Belgen die Drenthe bevrijden. Die geschiedenis heeft nog in geen één film gezeten."

Nillesen: "We maken de film met meerdere mensen, Stichting ZODfilm en CFX Squad. Niemand verdient eraan. We doen het allemaal voor niks. Met z'n allen hebben we een script neergezet waar ik heel erg trots op ben."

In Haaksbergen mocht de crew onlangs een rijdende stoomtrein gebruiken voor de film. Ook mochten ze bij Ellert en Brammert filmen en binnenkort in de voormalige DDR. "Op een groot privé-terrein, een oud brandstofdepot van de Wehrmacht, uit de Tweede Wereldoorlog, vol met bunkers. Ze zijn ze aan het restaureren en optimaliseren, ook voor de film. We nemen er meerdere scènes op en gaan daar bombarderen. Dat doen we met pyrotechniek, zo min mogelijk met special effects", vertelt Nillesen.

