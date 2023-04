Verleden, heden en toekomst komen samen in tentoonstelling over Molukkers in Drenthe

De Molukse acties van de jaren 70

Natuurlijk is er ook aandacht voor de Molukse acties in de jaren 70, zoals de treinkapingen bij Wijster en De Punt en de gijzelingen van de school in Bovensmilde en het provinciehuis in Assen. Een kapotgeschoten bord, een wapen en een kalender waarop 13 maart 1978 omcirkeld staat met Ongeluksdag voor provinciehuis herinneren aan die zwarte bladzijden. Miguell is er stil van. "Dit is ook wel heftig..."

De Molukse acties komen ook naar voren bij een bezoek aan de Molukse kerk in Bovensmilde. Dat dorp telt een relatief grote Molukse gemeenschap, die er na het uiteenvallen van Schattenberg kwam wonen. "We waren onze vrijheid kwijt", verzucht Mietji Hully. "Er waren ineens nieuwe regels. Onze dromen waren ons afgepakt. 'Ga je maar assimileren', werd er gezegd."

'Ik wist ervan, werd tegen mij gezegd'

De integratie verliep niet altijd makkelijk. "We werden niet heel goed ontvangen, maar de Bovensmildegers waren ook niet op ons voorbereid." En toen was er die gijzeling van de school op 23 mei 1977. "Mijn moeder zag het gebeuren", weet Hully nog. "Ze zag de jongens die kant oplopen en wist dat het niet goed was." Ook naderhand werden veel andere Molukkers erop aangekeken. "'Jij wist ervan', zeiden mensen tegen mij."

De Molukse wijk en de Nederlanders in andere delen van het dorp moesten opnieuw met elkaar leren samenleven. Met de plek van de school (die later gesloopt zou worden) als pijnlijke scheidslijn tussen de twee werelden. Hully was later betrokken bij het opzetten van Brink Baru, letterlijk Nieuwe Brink. "We wilden een brink bouwen, maar we wilden ook sociaal bouwen. We moesten de geslotenheid doorbreken." Met succes. Zo zijn er in de jaren de nodige voorstellingen en buurtfeesten geweest en zijn er twee monumenten onthuld.