Meer aanhoudingen in groot onderzoek naar uitbuiting Thaise vrouwen

In een langlopend onderzoek naar de (seksuele) uitbuiting van Thaise vrouwen heeft de politie vorige maand nog eens vijf verdachten aangehouden in het noorden van het land, meldt de politie vandaag. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich richt op mensenhandel en witwassen.

De verdachten vervulden volgens de politie diverse rollen binnen het netwerk. Sommigen verzorgden de aansturing, anderen hielden zich bijvoorbeeld bezig met het vervoeren en huisvesten van de slachtoffers. Een 35-jarige Assenaar stond in februari al voor de rechter, tijdens een inleidende zitting. Hij wordt ervan verdacht dat hij verschillende Thaise vrouwen onderdak gaf of huisvesting bij anderen regelde. Ook zou hij twee vrouwen hebben mishandeld.

Het onderzoek begon vorig jaar na een controle in een woning in Leeuwarden. Daaruit bleek dat het criminele netwerk actief is in Nederland en onder meer Thaise vrouwen uitbuit. De vrouwen werden ook aan het werk gezet in onder meer Assen.