Lessen 115-jarige gymvereniging Sparta uit Gieten op de tocht door gebrek aan trainers

Gymnastiekvereniging Sparta uit Gieten moet het grootste deel van de gymlessen mogelijk stilleggen omdat er geen nieuwe trainer kan worden gevonden. Het is een probleem waar veel andere gymclubs ook mee kampen. Samen met SportDrenthe zijn de verenigingen op zoek naar een oplossing.

Al sinds 1956 sport Creesje Hogenesch bij de gymnastiekvereniging in haar geboortedorp. Als 9-jarig meisje zette ze haar eerste stapjes op de gymvloer. Eerst in een zaal in het plaatselijke cafe, later pas in de gymzaal. "Zo ging dat in dit tijd", vertelt ze.

Nu komt Hogenesch iedere woensdagochtend naar de gymnastiekles voor 50-plussers in sporthal De Wendeling. En ze is niet de enige. Een groep van twintig dames werkt zich daar een uur lang in het zweet.

Ze bewegen op muziek, doen flexibiliteitsoefeningen op yogamatjes en houden elkaar scherp door pittenzakken over en weer te gooien. Hogenesch: "Gewoon om in beweging te blijven en voor het contact met anderen. Ze zeggen dat je thuis wel kunt sporten, maar dat doe je toch niet. In een groep is het veel leuker."

Onzekere toekomst

Maar het is niet zeker of de gymnastiekles van Hogenesch binnenkort nog door kan gaan. Hun trainster gaat binnenkort met pensioen en het bestuur van de 115-jarige sportclub kan maar geen vervanger vinden. Een andere gymdocent is door ziekte langer afwezig, en dus staan ook de lessen voor jongeren op de tocht. Het peutergym uur is al geschrapt.

"We zoeken hard, maar kunnen gewoon geen gekwalificeerde vervanging vinden", verzucht penningmeester Wilma Heesen van Sparta. "Het lijkt erop dat tijdens de coronatijd heel veel trainers andere dingen zijn gaan doen." De 50-plussers kunnen, zoals het nu lijkt, nog een maand sporten, tot het pensioen van hun trainer. Sparta organiseert vanaf dat moment enkel nog een lesje freerunning.

Meer problemen

Sparta is lang niet de enige club met een trainersprobleem. Volgens SportDrenthe is er landelijk een tekort aan gymdocenten en zijn er dus veel meer gymnastiekverenigingen die geen mensen kunnen vinden die nog gymles willen of kunnen geven.

Het begint volgens verenigingsadviseur Anne Prins al op de verschillende sportopleidingen. Daar kiezen steeds minder studenten ervoor om zich te specialiseren in gymnastiek. Prins: "Dat is niet alleen een probleem dat nu speelt, maar er zit een nog groter probleem aan te komen. Het zal er naartoe gaan dat verenigingen met elkaar moeten gaan samenwerken."

Een mooie oplossing

In de gemeente Borger-Odoorn loopt volgens SportDrenthe al een succesvol project. Daar hebben vijf verenigingen de handen ineen geslagen en hebben gezamenlijk een vacature uitgeschreven voor 32 uur. Inmiddels hebben de clubs gymtrainers ingehuurd die bij alle verenigingen lesgeven. Een mooie oplossing, vindt Prins.

Een dergelijk model probeert SportDrenthe ook op te zetten in Aa en Hunze. Nu kunnen gymnastiektrainers niet altijd een goede boterham verdienen met de lessen, terwijl ze wel flexibel moeten zijn en vooral in de avond werken. Een fulltimefunctie als gymdocent moet het aantrekkelijker maken voor mensen

Goede moed

De eerste gesprekken met de verenigingen in Aa en Hunze en de gemeente zijn inmiddels achter de rug. Binnenkort volgt een tweede overlegronde. Ook Sparta schuift daarbij vol goede moed aan, in een poging toch een trainer te vinden.

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat een vereniging de stekker eruit moest trekken", zegt Prins strijdbaar. "Laten we niet zeggen dat Sparta de club gaat zijn waar het niet opgelost kan worden."