Historisch openluchtspel de Etstoel in Anloo is uit de problemen en gaat dit jaar toch door

Het was even spannend maar eindelijk is er witte rook: de Etstoel in Anloo gaat ook dit jaar weer door. De organisatie heeft net op tijd genoeg vrijwilligers gevonden om het historische evenement te kunnen laten plaatsvinden.

De organisatie van de Etstoel maakte zich door een gebrek aan vrijwilligers maandenlang zorgen over het evenement, dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Op de dag zelf zijn er voldoende mensen die mee willen helpen, maar voor de voorbereidingen bleek het lastig om enthousiastelingen te vinden.

'Zware bevalling'

Om toch nieuwe handjes te vinden, is er een oproep gedaan aan inwoners van Anloo en omringende dorpen om zich als vrijwilliger aan te melden. Ook is besloten de taken onder meer vrijwilligers te verdelen. Dat heeft volgens Etstoel-voorzitter Henk Doeven uiteindelijk gewerkt, al was het volgens hem een 'zware bevalling'.

"Het bleef lang onzeker of we het zouden redden, maar gelukkig hebben we nu een lange lijst met enthousiaste mensen", zegt Doeven. "Als iedereen de schouders eronder zet, wordt het zonder twijfel weer een succes."

Aan de inhoud van de Etstoel zal volgens Doeven dit jaar weinig veranderen, al in de precieze invulling nog niet bekend. "Dat gaat nu lopen. Er zijn altijd groepen die een jaartje overslaan of niet meer mee willen doen, maar daar komt altijd wel weer iets moois voor terug."

Terug naar de 17e eeuw

Tijdens de Etstoel spelen lokale toneelspelers een waargebeurde zitting van een 17e-eeuwse zitting van de rechtbank na in de middeleeuwse Magnuskerk. In de rest van het dorp wordt een historische markt gehouden, met oude ambachten, muzikanten, straattheater en kraampjes met ouderwets Drents eten en drinken.