5-jarige jongen bevrijd onder puin ingestorte grillroom

Het pand van grillroom Ali Baba aan de Sallandsestraat stortte vanmiddag tegen 15.00 uur in na een ontploffing. De oorzaak daarvan is nog onbekend. De brandweer haalde in de middag al de vader van Kenan onder het puin vandaan. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het moment dat het jongetje uit het puin gehaald werd:

'Goed nieuws'

Het jongetje wordt volgens een woordvoerder van de gemeente onderzocht in de ambulance. De burgemeester is op dit moment bij de familie. Hij noemt het goed nieuws dat hij onder het puin vandaan is, maar heeft nog grote zorgen over zijn toestand.

Hulpdiensten zoeken in Coevorden naar de 5-jarige Kenan:

Lees ook: