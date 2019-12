Olhaco ruim langs Bovo en nieuwe koploper Sudosa Desto wint van Woudenberg

Door de overwinning van Olhaco stijgt het team naar de derde plek met 31 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. Sudosa Desto is de nieuwe koploper met 37 punten uit 10 wedstrijden. Een mooie avond dus voor de Drentse teams.

Olhaco wint ruim van Bovo

Het is alweer de derde winst op rij voor het team van trainer Menno Volkerink. "Van te voren wisten we dat dit een moeilijke wedstrijd zou kunnen worden. Bovo had al zes keer op rij niet gewonnen. Wij pakten daarentegen twee keer achter elkaar de volle winst. Je weet natuurlijk nooit hoe je team hiermee omgaat. We begonnen erg goed en wonnen de eerste twee sets met 25-17 en 25-16. We zijn dan ook geen moment in gevaar gekomen. De derde set begonnen we goed, maar door vier foute services op rij kwam Bovo goed terug tot 9-9. Op dat moment moesten we ervoor zorgen dat we de concentratie en focus vasthielden. We hebben het tempo omhoog gegooid en zijn slimmer gaan spelen. Dit pakte positief uit waardoor we de derde set met 25-14 en de laatste set met 25-20 hebben gewonnen.'

Sudosa Desto nipt langs Woudenberg

De heren van Sudosa Desto kenden een goede start en won de eesrte set met 20-25. De tweede set ging gelijkop, maar werd met 26-24 verloren. De derde set ging ook verloren met 25-14. De ommekeer ontstond in de vierde set. Sudosa Desto wist deze met 22-25 te winnen en ook de beslissende set werd met 11-15 gewonnen.

Volgende week gaan de heren van Sudosa Desto op bezoek bij Huizen en neemt Olhaco het thuis op tegen Woudenberg.