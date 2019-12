Cassata #14: Miljoenenimpuls vakantieparken, waarom lezen tieners niet en biografie over Meent van der Sluis

Drenthe wil miljoenen binnenhalen voor het opkrikken van de vakantieparken, maar waar is het geld precies voor bedoeld? De beste leraar Nederlands Matijs Lips weet hoe je tieners weer verleidt tot het lezen van een boek. En Lukas Koops schrijft een biografie over Meent van der Sluis uit Assen, de man die ons in de jaren tachtig al waarschuwde voor aardbevingen door gaswinning van de NAM, maar hij werd afgeschilderd als fantast.

Verder zwaait Christien Bronda af als directeur van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, na nog geen jaar. Maar de kans om gemeentesecretaris van Groningen te worden, die komt maar één keer voorbij.

00.52: Tien miljoen moet er loskomen voor een boost van de Drentse vakantieparken, waarvan de helft van het Rijk via de Regio Deal. Gedeputeerde Henk Brink van de provincie en de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) trekken hier gezamenlijk in op met Drentse gemeenten.

04.12: Christien Bronda, directeur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) vertrekt al binnen een jaar bij SNN, niet omdat het haar niet bevalt, maar er kwam iets moois voorbij.

09:51: Gedeputeerde Henk Brink en recreatieondernemer Jurian Brekelmans van Landclub Ruinen over wat er mis is met de Drentse vakantieparken, wat er beter moet en hoe je de rotte appels uit de mand krijgt.

28.37: De beste leraar Nederlands, Matijs Lips van het Dr. Nassaucollege in Beilen, schrikt niet van het onderzoek over Nederlandse tieners die steeds slechter gaan lezen. Netflix en gamen verdringen het lezen van een goed boek.

30.29: SNN-directeur Christien Bronda over het SNN, dat 25 jaar bestaat en honderden miljoenen aan Europees geld over de drie noordelijke provincies verdeelt voor economische projecten.

35.39: Leraar Nederlands Matijs Lips wil een krachtig leesoffensief, om tieners te verleiden tot het lezen van een boek, met een rol voor docenten, ouders, maar ook schrijvers. Want boeken sluiten te weinig aan op de belevingswereld van de jeugd.

43.10: SNN-directeur Christien Bronda over wat de Europese miljoenen de regio Noord-Nederland zoal opleveren: 124 mensen bij SNN zijn bezig met verdeling en begeleiding van die subsidiestromen.

50.35: Het Radioforum over Lelylijn of Groningen Airport Eelde, de dreigende boerenblokkade rond kerst, het vrouwenquotum bij bedrijven en TVM blijft in Hoogeveen.

01.15.59: Schrijver Lukas Koops vindt dat de markante figuur Meent van der Sluis na een monument ook een boek verdient, dus komt er een biografie, postuum.

1.17.19: Er mislukken ook zeker wel projecten met SNN-geld, en hoe laat Christien Bronda na vrijdag de dertiende het SNN achter?

1.22.38: Na twee biografieën over markante Drenten als oud-CdK Relus ter Beek en schrijver Gerard Nijenhuis, is Lukas Koops bezig met een derde. Assenaar Meent van der Sluis verdient een boek als verguisd 'aardrijkskundeleraartje' die het opnam tegen de NAM, omdat de gaswinning aardbevingen veroorzaakte, maar wat jarenlang ontkend werd.

Margriet Benak

Speciale tafelgast: Christien Bronda, directeur SNN tot 1 januari

Henk Brink: gedeputeerde provincie Drenthe vrijetijdseconomie

Jurian Brekelmans: recreatieondernemers Landclub Ruinen

Matijs Lips: leraar Nederlands Dr. Nassaucollege Beilen

Jaap van der Haar: wethouder Sterk Meppel

Nico Uppelschoten: PVV-Statenfractievoorzitter

Lukas Koops: schrijver biografie Meent van der Sluis

