Hurry Up wint en pakt belangrijke punten tegen Houten

In de BENE- League heeft Hurry Up vanavond gemakkelijk met 25-38 gewonnen van Houten. De ploeg van trainer Joop Fiege kwam geen enkel moment in gevaar en was dus ook de terechte winnaar.

Door deze overwinning klimt Hurry Up naar plek 7 met 15 punten uit 14 gespeelde wedstrijden.

Zeer tevreden

Trainer Joop Fiege was zeer tevreden over het optreden van zijn team. "We begonnen goed en kwamen als snel op een mooie voorsprong. Uiteindelijk zijn we gaan rusten met een 12-17 tussenstand." Ook de tweede helft was voor Hurry Up. "We hadden van te voren een aanvals- en dekkingsplan gemaakt. Het was mooi om dit terug te zien in het spel van mijn team. Je zag dat de jongens er steeds meer plezier in kregen en hierdoor hebben we, onder aanvoering van onze keeper Sven Hemmes en linkeropbouwer Petar Puljic, terecht gewonnen."

Hurry Up speelt volgende week tegen HC Visé BM in Zwartemeer.