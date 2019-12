Eindelijk winst voor de dames van E&O

De dames van E&O hebben vanavond de punten in eigen huis weten te houden. Tegen laagvlieger Aalsmeer werd het 28-25 voor het team van trainer Henk Smeenge. 'We wisten dat we moesten winnen en dat er veel druk op stond. Dan is het extra mooi om te zien dat we eindelijk weer als winnaar van het veld stappen.'

Zeer tevreden

Smeenge is zeer content met de overwinning: "We begonnen goed vanuit een sterke dekking en heel compact verdedigen. Hierdoor kregen we de controle over de wedstrijd. Toch lukte het niet om voor rust al uit te lopen. Na rust ging Aalsmeer offensiever speler. Hierdoor maakten zij een aantal fouten. Het is dan mooi om te zien hoe mijn ploeg hierop reageert. We bleven rustig en konden onze vrije man goed vinden. Tot het einde hebben we dit weten vol te houden en hierdoor uiteindelijk ook weer weten te winnen."

Veel blessures

Het team van Smeenge kent momenteel veel blessures. Hierdoor was de bank dun bezet met slechts één speelster. "Er komt een moeilijke reeks wedstrijden aan. Het is aan ons om iedere week het stapje naar boven te gaan maken. De sfeer is goed, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."

Op 12 december speelt E&O tegen HVE 2000 voor de beker en zaterdag 14 december mogen de dames naar PSV.