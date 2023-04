Je telefoon blokkeren met lantaarnpalen en drie andere ideeën tegen afleiding in het verkeer

Afleiding in het verkeer zou verantwoordelijk zijn voor twintig tot dertig procent van de ongelukken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Vooral jongeren hebben moeite om op het verkeer te blijven letten, waarbij vooral het mobieltje moeilijk te negeren is, bevestigt Robin Inpijn. "Ze willen graag bereikbaar zijn voor vriendjes. Er komt van allerlei sociale mediakanalen alles op hen af en het is voor hen toch het middel waarmee ze in contact zijn in de buitenwereld."

Nieuwe concepten

Robin Inpijn is projectleider verkeersveilig gedrag bij de provincie Drenthe en jurylid van de Technasium Award. Groepjes leerlingen van vier middelbare scholen hebben wekenlang geprakkezeerd op de vraag hoe je afleiding tegen kan gaan en ze kwamen met vier compleet verschillende concepten.

Valentijn van Huizen is vooruitgeschoven door De Nieuwe Veste in Coevorden. Met een groep medeleerlingen heeft hij weken gewerkt aan hun concept. "Een camera die je ogen in de gaten houdt en als je langer dan vijf seconden niet op de weg focust krijg je een trilling in je stoel of stuur waardoor je weer op de weg gefocust raakt."

Mobieltjes blokkeren

Een kastje waar je telefoon in moet, anders werkt de trapondersteuning van je elektrische fiets niet. Volgens Twan Post van het Hondsrug College moet dit idee wel het beste zijn. "Ik denk dat er wel een kansje in zit. We hebben er wel tijd in gestopt, dat zeker."

De groep van het Roelof van Echten College uit Hoogeveen heeft dan weer alle vertrouwen in hun idee. "We hadden bedacht om telefoons te blokkeren met een lantaarnpaal. We hebben elektronische golven, die blokkeren dan je telefoon helemaal. Je kan hem niet meer aan doen" aldus leerling Morris den Ouden.

Bumperkleven

De leerlingen van CSG Dingstede uit Meppel richten zich vooral op het fenomeen bumperkleven, waarbij sensoren meldingen moeten doorgeven aan de bestuurders en automobilisten automatisch strafpunten op hun rijbewijs krijgen. Lianne Kraaij is optimistisch over hun kansen. "Voor bumperkleven is niet zoveel aandacht, maar ik vind de andere ideeën ook heel sterk. We gaan het zien."