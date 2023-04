Gemeente Emmen deed voor veiling bod op pand voor paradijsvogels: ‘Mag gewoon’

De gemeente Emmen heeft, voorafgaand van de executieveiling, een bod gedaan op de locatie waar in de toekomst daklozen met psychische- of verslavingsproblematiek worden opgevangen. Dat liet wethouder Dewy Leal woensdagavond weten tijdens een commissievergadering.

Ze gaf antwoord op vragen die werden gesteld door fractielid Marcel Meijer van de VVD. De gemeente Emmen maakte vorige maand bekend een woning met omliggende grond aan de Schietbaanweg te hebben gekocht. Het idee is om op deze locatie acht woonunits te plaatsen waar zogenoemde 'paradijsvogels' worden gehuisvest. Het gaat om een woning waar anderhalf jaar geleden nog een ondergrondse hennepkwekerij werd opgerold.

In het nabijgelegen Westenesch was er sprake van ophef bij inwoners die het pand ook wilden kopen. Zij hebben het gevoel dat de gemeente de woning voor hun neus wegkaapte, want hun werd verteld om de naderende veiling af te wachten.