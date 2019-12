Geld voor Speeltuin Kloosterveen voor de helft binnen

Voorzitter Wendy Oude Veldhuis van de Stichting is blij met alle financiële hulp die van allerlei kanten komt. Zo kreeg ze deze week 3500 euro van het Kindcentrum Kloosterveen, die de helft van een sponsorloop aan de nieuwe speelplek schonk.

Donatie NAM

Verder heeft de NAM 10.000 euro toegezegd en steunen lokale bedrijven het wijkinitiatief, zoals het Van der Valk Hotel die ook 3500 euro bijdraagt. "En zijn er nog wat bedrijven die ons 1000 euro geven. We zijn er heel blij mee, maar zijn er nog lang niet."

De crowdfundingsactie, waarmee ook geld onder wijkbewoners opgehaald moet worden, valt volgens Oude Veldhuis wat tegen. "Ik ben dit initiatief gestart, nadat ik eerst een enquête in de wijk had gehouden. Op basis van die antwoorden had ik nu toch al 6000 euro binnen moeten hebben, maar dat is helaas niet zo."

De speeltuin Kloosterveen moet in recreatiegebied Zeijerveld komen (foto: archief RTV Drenthe)

Ontmoetingsplek

In grote speeltuin moeten klim- en klautertoestellen komen, een kabelbaan, schommels en een natuurspeelplek met onder meer een waterpomp. Ook zou de speelplaats een ontmoetingsplek voor jong en oud moeten worden. "Het moet een plek worden waar je urenlang bezig kunt zijn. Dat je er even een paar uurtjes tussenuit bent en je kinderen lekker bezig zijn", aldus Oude Veldhuis. De locatie is Natuurpark Zeijerveld, aan het begin van de grote woonwijk. Daar ligt ook al een skatepark.

Steun Mijn Buurt Assen

Vanuit Mijn Buurt Assen, dat buurt-en wijkinitiatieven ondersteunt, werd eerder dit jaar al 25.000 euro toegezegd als startkapitaal. Dat was deze zomer aanleiding voor de initiatiefgroep om het plan door te zetten. Zo kwam er een stichting en ging de website kloosterveenspeeltuin.nl online voor sponsoring en donaties.

Voorzitter Wendy Oude Veldhuis hoopt eind februari definitief de balans op te maken van de inzameling. "Met het bedrag dat we dan binnen hebben, moet er een inrichtingsplan komen. In april moet de aanleg starten zodat het voor de zomer klaar is", zegt de voorzitter.

Of die planning ook echt haalbaar is, blijft volgens Oude Veldhuis nog even spannend. "Dan moet er voor de crowdfunding nog wel even een tandje bij. En hopelijk krijgen we ook nog positief bericht van wat fondsen die we in september hebben benaderd."

