Michael de Leeuw: We moeten ons schamen

FC Emmen leed vanavond de zevende uitnederlaag van het seizoen in competitieverband. Met name het spel voor rust was dramatisch van Drentse zijde. Aanvoerder Michael de Leeuw was na afloop hard in zijn oordeel: 'We moeten ons schamen'.

Volgens De Leeuw is het besef er wel bij de spelers, maar is het binnen de lijnen in uitduels te weinig wat de Drenten brengen. "We begonnen weer niet scherp. In het eerste kwartier stonden we met 1-0 achter, maar hadden we ook al vier gevaarlijke situaties voor ons eigen doel gehad. Daarna zakte VVV ver in, maar hadden we totaal geen idee om tot een kans te komen."

'Ik had liever vandaag een punt gepakt dan vorige week tegen PSV'

"Wonder boven wonder", vervolgt De Leeuw, "was het bij rust nog maar 1-0. Na rust ging het wel iets beter, kregen we ook twee goede kansen, maar eerlijk gezegd verdienden we ook geen punt vanavond. We kunnen de kwaliteit, die we thuis leveren, in uitduels niet brengen. Of dat nu mentale kwestie is of niet, dat weet ik niet. Ik had wel liever vandaag tegen VVV gelijk gespeeld dan tegen PSV vorige week. Ik vind dat we ons moeten schamen voor de prestatie die we vanavond hebben geleverd."

"We blijven gewoon een degradatieclub, die maar niet de stap kan maken. Iedereen wist hoe belangrijk dit duel was. We hadden een directe concurrent op zes punten kunnen zetten of in ieder geval op drie punten moeten houden, maar dat laten we na", besluit De Leeuw.

